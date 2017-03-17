zelenyikot

Открытый космос Зеленого кота

Космос ближе, чем кажется

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Как лунный кратер стал летающей тарелкой
zelenyikot
March 17th, 7:40


Совместно с Life.ru боремся с лунными заблуждениями. В последние дни в некоторых СМИ проскакивали сообщения о найденных уфологами инопланетных базах на Луне и летающих тарелках. Подобные сенсации появляются регулярно, но эту стоит прокомментировать отдельно, так как про это "открытие" поторопились сообщить не только жёлтые издания, но и крупные федеральные СМИ.

Причиной переполоха стало одно видео довольно популярного англоязычного уфологического канала. Создатели канала называют себя подпольными исследователями, хотя уходить в подполье особых причин нет: они пользуются только открытыми данными и выпускают несколько "разоблачений" за неделю, которые просматриваются сотни тысяч раз. В ролики попадает всё "удивительное рядом", но мировые СМИ зацепились только за одно видео, где разбирают несколько лунных снимков.

Сначала авторы видео заявляют, что астронавты Apollo 11 сняли НЛО во время орбитального полёта вокруг Луны. В доказательство приводят один из кадров восходов Земли, снятых Майклом Коллинзом на камеру Hasselblad с кассетой 41 с чёрно-белой плёнкой. Если бы там действительно что-то летело, то передвижение объекта оказалось бы на нескольких снимках, но "НЛО" появилось только на одном кадре.



Увеличив заснятый объект, уфологи усмотрели его сходство с другим — тоже снятым во время лунной экспедиции, но уже Apollo 16. Один из лунных кратеров кому-то показался похожим на спутниковую тарелку. Вообще, уфологи обратили на него внимание ещё несколько лет назад. Они даже попытались провести реконструкцию изображения:



Но лишь когда 12-километровый кратер сравнили с соринкой на фотобумаге, родилась сенсация.



Только, как часто бывает, первооткрыватели инопланетных баз не догадались посмотреть на то же самое место при помощи других средств.

"Тарелка", которую рассмотрели уфологи, — это 13-километровый кратер в Море Кризисов, названный в честь британского астронома Уильяма Гривза. Астронавты не смогли снять его достаточно качественно, так как орбита корабля пролегала в стороне. Зато со спутников его можно рассмотреть более детально.

Широкоугольная камера спутника Lunar Reconnaissance Orbiter позволяет понять, что "тарелка" — это обыкновенный относительно молодой кратер правильной формы, которых на Луне немало.



А узкоугольная камера LRO позволяет сосчитать мелкие валуны на дне этого кратера:



Вторая часть уфологического ролика посвящена другим снимкам Луны. Многие СМИ ошибочно сообщили, что там рассматриваются кадры спутника Lunar Reconnaissance Orbiter. При этом сами уфологи сказали, что они рассматривают книгу, изданную NASA со снимками спутников Lunar Orbiter, которые летали вокруг Луны ещё в 1966–1968 годах.

Скорее всего, речь идёт о Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Near Side of the Moon за авторством Чарльза Бирна (Charles Byrne).

Один из опубликованных снимков из Моря Дождей привлёк внимание исследователей необычными геометрическими фигурами. Создатели видеоролика назвали их треугольными кратерами.



Такая форма кратера действительно не встречается на Луне, так что удивление тут уместно. Уфологи решились на нехарактерный для них шаг и проверили это место по снимкам других спутников. Опасения оправдались: на снимках Google Moon эти треугольники пропали. Правда, выводы из этого последовали ошибочные. Куда на Луне могут исчезнуть два треугольных кратера? Естественно, никуда, но каждый разоблачитель заговоров уверен: в Google их просто зафотошопили, чтобы они не вызывали лишних вопросов. Любой уважающий себя уфолог знает, что NASA только тем и занимается, что фотошопит треугольники в Google. Но почему-то издаёт с ними книги...

Конечно, вывод сделан поспешный. Обдуманный, правильный, такой: эти треугольники появляются и исчезают только на снимках Lunar Orbiter, так как являются помехами, либо мусором, либо издержками конструкции фототехники 60-х годов. Проверить это не так уж и сложно. К счастью, эти "кратеры" оказались такими огромными, что их можно рассмотреть с Земли в любительские телескопы.

Чтобы проверить скрывает ли NASA эти кратеры, я воспользовался снимками московского астрофотографа Дмитрия Маколкина, и на его панорамах никаких треугольников нет.



Можно зайти с другой стороны. Астрономическая техника того же качества, которое сейчас есть у астрономов-любителей, у профессиональных астрономов была с конца XIX века, поэтому эти "треугольные кратеры" должны были бы попасть во все подробные атласы Луны.

Откроем советский атлас Луны 1969 года. Там в Море Дождей искомых треугольников тоже нет.



Зато если внимательнее посмотреть снимки Lunar Orbiter 4, то "треугольные кратеры" начнут встречаться постоянно, причём парами и в одинаковом расположении.



Честно говоря, причины их возникновения не вполне ясны. Это не похоже на мусор на объективе, так как они есть не на каждом кадре. Вероятно, появление загадочных треугольников связано уже с процессом обработки информации и печати снимков.



Так или иначе, инопланетяне тут вряд ли замешаны.

Подготовлено для Life.ru

zelenyikot
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А еще я лекции о космосе читаю
Я не только пишу о космосе, но могу и рассказать о любимых темах для широкой или узкой аудитории. За последние два года я уже провел несколько десятков лекций во многих городах России. Часто приглашают на фестивали науки, профориентационные мероприятия для студентов, на конференции и выставки.…
118 comments :
( 118 comments Leave a comment )
divan_60
2017-03-17 04:48 am (UTC)
Пусть фантазируют уфы, чем чуднее фантазии, тем больше хочется верить в них.)
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evgenij_byvshev
2017-03-17 04:56 am (UTC)
Спасибо за очередное разоблачение. Пойду соседу любителю заговоров покажу.
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elyahweh
2017-03-17 04:46 pm (UTC)
Любитель заговоров скажет, что зелёныйкот на зарплате у НАСА. Бестолку. Лучше чем-то другим заняться.
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Andrey_Ld
2017-03-17 05:06 am (UTC)
Zelenykot, а вы в принципе не допускаете существования внеземного разума? Или же вы считаете, что день,когда "советский лунный трактор" проехался по Луне можно считать днем конца лунных загадок?)))
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Алексей Черкасов
2017-03-17 05:46 am (UTC)
А чего допускать то. С вероятностью 100% во вселенной есть разум, помимо нашего. Другое дело, что он может быть где угодно, хоть за 10 млрд световых лет от нас. Другой вопрос - есть ли этот разум где то близко, чтобы мы могли в обозримой перспективе с ним встретится? Таковая вероятнось мне видится возможной только в том случае, если кто то целенаправленно занимается прогрессорством в нашей галактике. Тогда, при наличии жизни на достаточно большом количестве планет, вполне можно на исторически небольшом промежутке времени (5-10 тыс. лет) развить множество цивилизаций на разных планетах, на расстоянии в десятки или сотни световых лет друг от друга (то есть по вселенским масшатабам вообще за углом).
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dancerlt
2017-03-17 05:06 am (UTC)
Опять скрываете от человечества правду ?
Я не понимаю, как после этого


и этого



у вас хватает совести отрицать очевидное ?!

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cat_miaow
2017-03-17 05:22 am (UTC)
Бедный Дарт Вейдер проиграл выборы президента Украины. Иначе бы всё рассказал как есть.
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alexkussul
2017-03-17 05:23 am (UTC)
А версии, что вот тогда они там были, а потом взлетели дальше по маршруту, потому на позднейших снимках и отсутствуют, не высказывалось?-)
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geo_lj
2017-03-17 07:05 am (UTC)
Кот пишет же, что точно такие же артефакты, с таким же расположением встречаются в других местах. Явно помарка аппаратуры.
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nero_schwarz
2017-03-17 05:40 am (UTC)
"это обыкновенный относительно молодой кратер правильной формы, которых на Луне немало." — блин, переверните фотографию! А то я вижу не кратер, а гору!!!%))

Edited at 2017-03-17 05:40 am (UTC)
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vitus_wagner
2017-03-17 06:18 am (UTC)
А это типичная проблема при чтении аэрокосмических снимков. Мы привыкли что свет падает сверху-слева. Поэтому если тень у предмета справа-внизу, то это нам кажется выпуклостью.
А результаты аэрокосмического зондирования принять смотреть как карту - севером наверх.

Поэтому для снимков северного полушария вот никак не получится, что свет сверху падает. Потому что солнце на севере не бывает.

Впрочем, довольно небольшая тренировка позволяет начать видеть рельеф правильно и при таком расположении освещения.
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alicecoo
2017-03-17 05:42 am (UTC)
не понимаю зачем нужно разоблачать этот бред? все эти "исследования" проведены только ради привлечения публики к своим медиаресурсам, т.е. ради денег, и в них не верят даже сами "исследователи".
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zelenyikot
2017-03-17 07:14 am (UTC)
А я разоблачаю бред для привлечения публики к своим медиаресурсам )
Ну и потом, если б я не занялся этой темой, то не узнал бы о существовании классного сайта
planetarymapping.wordpress.com
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evgenii_44
2017-03-17 05:58 am (UTC)
Славное выражение - "восход Земли".)))))
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bred_master
2017-03-17 06:55 am (UTC)
Читаешь подобные вещи и всегда диву даешься - какие же эти адепты лунных баз и лунного заговора тупые. Как они компьютером-то научились пользоваться, если не в состоянии две картинки сравнить??
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zelenyikot
2017-03-17 07:12 am (UTC)
Они просто хотят верить в сказку и свою исключительность.
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vandervart
2017-03-17 07:13 am (UTC)
кстати , как появились хорошие камеры в любом телефоне , все эти видео нло и уфологи куда-то подевались.
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elyahweh
2017-03-17 04:59 pm (UTC)
Треугольные НЛО всё ещё загадка, насколько я знаю. Видимо какие сверхсекретные самолёты. Или нет. Ну, поэтому и НЛО.
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sarvasvladimir
2017-03-17 07:25 am (UTC)
Во Вселенной цивилизаций разумных существ больше, чем песчинок в пустыне Сахара, но им нельзя вступать в контакт с землянами, ибо Земля единственное место во Вселенной, где обитают злые твари.

Господь Бог
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hegdehog
2017-03-17 08:02 am (UTC)
вот из-за таких вот сарвасвладимиров у земли негативная репутация.
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pilot_pirks
2017-03-17 07:45 am (UTC)
Процессом обработки.. Это мягко сказано. На самом деле идеальных кадров с Лунар Орбитера очень мало. Так как там все время что-то было. То рвали пленку, то ее перегревали при проявке. Я удивлен, что Уфологи до сих пор не раскрыли "колондайк" связанный с этими аппаратами. Там не только банальные треугольники можно найти. Там есть все. :)

Вот моя любимая:
http://www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter/images/img/iv_103_h1.jpg

Сфинкс :)

Здесь еще

http://pilot-pirks.livejournal.com/31241.html

http://pilot-pirks.livejournal.com/31098.html
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anticycloner
2017-03-17 07:57 am (UTC)
Какие на фиг инопланетяне? Если бы они существовали, то в Писании было бы про них сказано. А раз про них ничего нет, то и их нет. Не сотворял их Бог.
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kauri_39
2017-03-17 10:11 am (UTC)
Как не сказано? Вы книгу ветхозаветного пророка Иезекииля читали? Она начинается с описания пришествия инопланетной миссии. И другие библейские тексты говорят о воздействии инопланетян на ход Истории.
Другое дело, что библейские авторы не называют их инопланетянами, я "явлением Славы Божией", "ангелами", "Богом". Так ведь и первых европейцев индейцы восприняли в качестве богов.
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prokhozhyj
2017-03-17 08:02 am (UTC)
А откуда такой замечательный след на снимке, где валуны? Кто-то по склону катился, или как?
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unclegluk
2017-03-17 09:30 am (UTC)
Валун и катился.
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bomjatnik
2017-03-17 08:10 am (UTC)
человечество так и не хочет принять за факт, что они во Вселенной не одни =)
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vitus_wagner
2017-03-17 08:17 am (UTC)
Западная цивилизация все так и не хочет принять за факты, что

1) говорить от имени всего разумного вида Homo Sapiens, с ее стороны - невероятное самомнение. Человечества не существует. Существует много разных социумов.

2) Что даже на Земле люди не одни. Есть муравьи, термиты, дельфины, осьминоги, крысы, бобры в конце концов.
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solvento
2017-03-17 08:28 am (UTC)
но треугольники могли и улететь, если это космический корабль.
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p2004r
2017-03-17 09:36 am (UTC)
треугольник будет выпит, буть он хоть параллелепипед...
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Посуда!

ekama991
2017-03-17 10:46 am (UTC)
Ну это еще ничё! Главное что чугунками не называют и на том спасибо!Кстати Кеннет Арнольд котрый в 1947 г. описал нам якобы внеземной обьект говорил что они глубокие как сковорода, а это уж потом жуналюги исправили сковороды на тарелки, ну что бы благозвучнее звучало, а то вчера видели неизвестную летающую сковороду.Этож срам какой , да и не поверят.А так неизвестная летающая тарелка и сразу звучит по другому!
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cherny_enot
2017-03-17 10:53 am (UTC)
Ну я могу предположить энтузиастов уфологов, но вот остальные откуда деньги берут что бы вот это все мусолить?
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qwert2012
2017-03-17 12:18 pm (UTC)

Пожертвования, гранты, семинары, с банеров рекламных что-то капает, книгопечанье... видимо хватает.

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arxz
2017-03-17 11:38 am (UTC)
>Правда, выводы из этого последовали ошибочные. Куда на Луне могут исчезнуть два треугольных кратера? Естественно, никуда, но каждый разоблачитель заговоров уверен: в Google их просто зафотошопили...

Конечно ошибочный! Это люки в базу инопланетян внутри луны, и на остальных фото они закрыты.
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imib
2017-03-17 12:02 pm (UTC)
Некоторые космонавты не могут летать трезвыми, потому что боятся высоты.
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треугольные кратеры

иванов константин
2017-03-17 12:30 pm (UTC)
да их же выкопали бравые американские астронавты,сапёрными лопатками,хотели базы там строить,но пришли ино планитяни и сказали- "не надо!".
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yegor23
2017-03-17 02:38 pm (UTC)
Я только вчера контактировал с пришельцами, и они мне четко сказали, что базы на Луне есть и нехер тут спорить!
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vlasovetz55
2017-03-17 02:39 pm (UTC)
<Совместно с life... >
это не тот лайф, который врёт шизофренически и член у путина сосёт?
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sirr_nick
2017-03-17 03:38 pm (UTC)
не иначе это инопланетяне треугольники на объектив наклеили))) чтоб всех с толку сбить!
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Изделия из дерева ручной работы ValgoriaWood (Беларусь).




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